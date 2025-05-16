Жаловалась на проблемы: в деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые детали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Преступление было скоординировано из-за границы.

В убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова обвиняется его внучка Екатерина Бельская. Она рассказала, что пошла на преступление из-за плохого финансового положения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В конце февраля Бельская призналась, что отравила Тарховых, чтобы завладеть их имуществом. Она заморозила тела в азоте, после чего ее сообщник Дмитрий Метревели расчленил их. Останки они раскидали по мусорным контейнерам. Их пособница Светлана Метревели в это время из-за границы давала им указания.

По данным источника, Метревели познакомились с внучкой экс-мэра в Грузии. Бельская несколько раз ездила к ним и проживала у них.

«Жаловалась, что ей на жизнь денег не хватает, а родственники ее плохо содержат, хотела на них как-то нажать», — отметил источник.

Тела Тархова и его жены Натальи были найдены 5 февраля. Эксперты сделали заключение, что они были мертвы уже месяц до обнаружения. Последний раз супруги попали на камеры видеонаблюдения в подъезде, а после их никто больше не видел. Однако знакомым продолжали поступать сообщения от их имени. Они и заявили в полицию об исчезновении пары.

Екатерину Бельскую задержали по подозрению в двойном убийстве своих бабушки и дедушки. Как выявило следствие, это она рассылала сообщения с телефонов супругов. Также она стала распродавать имущество Тарховых по поддельным документам. Внучка экс-мэра утверждала, что тот вместе с женой покинул страну.

Ранее уроженка Самарской области Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий Метревели были объявлены в международный розыск, так как они проживают в Грузии. Заочно им предъявили обвинения в пособничестве в убийстве Тарховых.

В конце февраля Бельская призналась, что отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом. Она заморозила тела в азоте, после чего Дмитрий расчленил их. Останки они раскидали по мусорным контейнерам. Светлана в это время координировала убийство из-за границы, помогала советами и указаниями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Пермском крае похоронили найденную мертвой на заборе Надежду Вожакову.