«Это естественно»: почему Шиловская с возлюбленным не смыслят жизни без ссор

Шиловская с Устюговым не смыслят жизни без ссор

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Звездная пара как-то выясняла отношения из-за сериала.

Если люди не ругаются и не спорят — это странно. Об этом сказали корреспонденту 5-tv.ru актеры Александр Устюгов и Аглая Шиловская на XII премии АПКиТ 2025.

Звездная пара призналась, что и они иногда между собой конфликтуют. Артисты считают, что это часть любых отношений, а отсутствие споров не является нормой.

«Это часть жизни. Если люди не ругаются и не спорят — это странно», — уверена Аглая.

Александр согласился со своей второй половинкой, но подчеркнул, что важно не отсутствие конфликтов, а отношение людей к ним.

«Все процессы, они же естественны: наслаждение, радость, счастье, выяснение отношений, конфликты. Вопрос: как ты к этому относишься, в какой форме это происходит, для чего это делается», — уверял Устюгов.

Актер заметил, что спорят не только влюбленные. Коллеги тоже не всегда сходятся во мнениях, но продолжают совместную работу.

Александр также вспомнил один из конфликтов с Аглаей. Он произошел из-за сериала. Пара не сошлась во мнениях во время обсуждения проекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аглая Шиловская ответила на слухи о беременности.