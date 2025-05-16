СМИ сообщили об окончании переговоров России и Украины в Стамбуле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Официальной информации от сторон переговорного процесса не поступало.
Переговоры по урегулированию конфликта делегации России и Украины завершились в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, диалог длился между представителями государств практически два часа и проходил в закрытом режиме.
Трехсторонняя встреча началась в 12:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.). Делегации встретились в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.
Во встрече принимали участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также посол Вашингтона в Турции Томас Баррак.
Киев представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.
В составе делегации РФ — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перед переговорами в офисе Зеленского нарастала паника. Он был очень недоволен позицией американского президента Дональда Трампа. И постоянно жаловался, что ему приходится подстраиваться под лидера Штатов и искать компромиссы, а с предыдущей администрацией Белого дома было гораздо легче.