СМИ сообщили об окончании переговоров России и Украины в Стамбуле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Официальной информации от сторон переговорного процесса не поступало.

Переговоры по урегулированию конфликта делегации России и Украины завершились в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, диалог длился между представителями государств практически два часа и проходил в закрытом режиме.

Трехсторонняя встреча началась в 12:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.). Делегации встретились в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

Во встрече принимали участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также посол Вашингтона в Турции Томас Баррак.

Киев представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

В составе делегации РФ — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перед переговорами в офисе Зеленского нарастала паника. Он был очень недоволен позицией американского президента Дональда Трампа. И постоянно жаловался, что ему приходится подстраиваться под лидера Штатов и искать компромиссы, а с предыдущей администрацией Белого дома было гораздо легче.