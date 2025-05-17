«Каждое утро»: бывшая невестка Елизаветы II «говорит» с покойной королевой через ее собак

Сара Фергюсон уверена, что покойная Елизавета II пытается связаться с ней через своих собак

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Экс-супруга принца Эндрю Сара Фергюсон заботится о корги Сэнди и Муике.

Герцогиня Йорская и бывшая супруга принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II, Сара Фергюсон, уверена, что покойная правительница пытается связаться с ней через своих собак. Об этом она рассказала на заседании креативных женщин в Лондоне, сообщает The Times.

Герцогиня заботится о корги Сэнди и Муике, последних собаках королевы Елизаветы II. Теперь бывшая невестка подозревает, что королева пытается общаться с ней через лай.

«Каждое утро, когда они заходят и начинают свои «Гав! Гав!» и все такое, я уверена, что это она говорит со мной», — утверждает Фергюсон. — Я уверена, что это она, напоминает, что она все еще рядом» — добавила герцогния.

Покойная королева Елизавета II известна своей любовью к корги, за жизнь у нее было более 30 собак. Елизавета ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

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