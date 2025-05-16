Садовое кольцо в Москве частично перекрыли из-за горящего автомобиля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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На месте работают экстренные службы.

Садовое кольцо в Москве частично перекрыли из-за загоревшего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Дептрасна столицы в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, в центе Москвы, недалеко от станции метро Сухаревская загорелся легковой автомобиль.

«Движение по внешней стороне Садового кольца перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении Дептрасна.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города. Причины произошедшего уточняются. Информации по пострадавшим пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал мэр Москвы Сергей Собянин о строительстве путепровода на северо-востоке столицы. Данный объект станет частью дублера Алтуфьевского шоссе, которое является одной из самых востребованных магистралей города.

Будут построены новые проезды, реконструированы улицы и путепроводы через железную дорогу. Все это позволит разгрузить шоссе и улучшить транспортную ситуацию для нескольких сотен жителей Москвы. Все работы планируют завершить в текущем году.