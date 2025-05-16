«Империя» без царя в голове: секта Зосимы набирает обороты после ареста лидера

Фото, видео: Global Look Press/Christoph Soeder; 5-tv.ru

Радикальная религиозная организация, деятельность которой расследуется по статьям о терроризме и нарушении нарушении прав граждан, продолжает функционировать в Ульяновской области.

После ареста основателя и лидера секты «Царская Империя» его последователи в Ульяновской области продолжают вербовать новых адептов. Люди отказываются от всего, отдают имущество, уничтожают документы и бегут за лучшей, по их мнению, жизнью. Сейчас только в России насчитывается более 15 тысяч участников радикального движения, в том числе сотни детей. Почему полиция бездействует? Разбирался корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Две родные сестры встретились спустя почти год разлуки. Десятилетнюю Софию родная мать лишила детства и обрекла на служение так называемому царю Зосиме в тоталитарной секте.

«Я, конечно, не хочу сестре такое будущее, такой жизни. Поэтому я хочу ее забрать», — говорит сестра Софии Надежда.

Светлана, мама нашей героини, после принятия пострига стала монахиней Фравией. Она не намерена отдавать младшую дочь, ведь ей внушили, что мир за пределами обители скоро рухнет и все погибнут.

И все это ей поведал он — самозваный пророк и «правитель всея Руси» Зосима, в обычной жизни рецидивист Леонид Власов, судимый за разбой и мошенничество.

«Леонид Власов пообщался еще в лагере с разными околоправославными группами, набрался от них лексики, набрался определенного поведения», — рассказал профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

В своих монотонных онлайн-проповедях он открыто призывал к ненависти к государству. Строил не просто секту, а радикальное и притом антисемитское политическое движение со своими правилами и боевой присягой.

В феврале прошлого года Власова арестовали, но в этот раз — за пропаганду терроризма и создание организации, посягающей на личность и права граждан. Однако адептов это не смутило, последователи продолжают заселять ближайшие от обители деревни.

На территории одного из скитов — как в тюрьме: по периметру высокий забор, повсюду камеры, дозорные следят за ситуацией. Наша съемочная группа попробовала попасть внутрь. Молодой батюшка, умело перепрыгнув забор и чуть порвав рясу, начал изгонять журналистов молитвой, но что-то пошло не так.

Только за последнее полгода секта пополнилась сотней адептов. Они бросили все, уничтожили документы и приехали за лучшей жизнью.

«Они хоть и призывают своих адептов к сжиганию паспортов, сами-то они имеют и документы, и все», — рассказал первый заместитель главы муниципального образования «Старомайнский район» Алексей Измайлов.

Так, под надежной охраной находится дом первого заместителя Зосимы — пророка Еноха, в жизни — бизнесмена Александра Кормишенко. Он тоже арестован.

В скитах прячут и детей. Им категорически запрещено общаться со сверстниками и ходить в школу. Доступ на территорию закрыт даже для врачей.

В органах опеки лишь разводят руками — детей им не показывают, даже тех, кто официально зарегистрирован и числится на домашнем обучении, проверяющих сектанты гонят палками.

«Конечно, мы бы туда ворвались и проверили действительно, но нет, мы не можем», — объяснила исполняющая обязанности отдела опеки и попечительства муниципального образования «Старомайнский район» Светлана Толмачева.

С большим трудом вызволить внука удалось Ирине. Маленького Арсения она искала целый год, нашла благодаря нашему сюжету — увидела его вместе с мамой на одном из видео.

«Он был сине-зеленый, ребенок боялся абсолютно всего», — вспоминает бабушка мальчика.

Только спустя год Арсений пришел в себя — пошел в школу, нашел друзей. В это время в секте еще десятки детей, в том числе и маленькая София. И пока идет суд над Зосимой, власти и опека им ничем не могут помочь.