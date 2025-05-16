Ответственная дипломатия: как Россия начала переговоры с Украиной в Турции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Москва последовательно реализует курс на мирное урегулирование.

Журналисты начали занимать места чуть ли не с рассветом. Как выяснилось, не зря.

«Главная задача — встать как можно ближе к ограде. Потому что отсюда — лучший вид на ворота. Через них делегации попадают на территорию дворца Долмабахче», — поделился корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Кортежи появлялись неожиданно. Только зеленый сигнал на воротах сигнализировал: через пару секунд будут. Достаточно, чтобы включить камеру. Некоторые машины устраивали карусель. Кто-то шел на переговоры пешком с чемоданом.

Наши заявляли изначально: готовы к конструктивному диалогу. Задача, в конечном счете — выйти на установление долгосрочного мира, устранив первопричины конфликта. Но украинцы накануне так и не приехали.

В конце дня глава делегации, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сделал второе заявление для прессы, в котором подтвердил готовность российской стороны к переговорам без предварительных условий.

«Наша делегация прибыла сегодня по поручению президента в Стамбул для проведения прямых двусторонних, без предварительных условий переговоров с Украиной. Мы сегодня уже провели очень плодотворную встречу с главой МИД Турции, объяснили нашу позицию. Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе», — заявил глава делегации России по переговорам с Украиной.

Самая главная интрига — кто с кем будет встречаться. Будут ли переговоры России и Украины прямыми. Или в присутствии Турции или США. С турками и американцами украинцы уже встретились. Наконец-то в костюмах. Без милитари-стайла. Возможно, потому что президент Украины Владимир Зеленский уехал.

Глава США Дональд Трамп тоже сейчас возвращается в США из своего ближневосточного турне, развеяв еще одну интригу: в Стамбул по пути не залетит. В столице Турции приземлился самолет государственного секретаря США Марко Рубио. Судя по всему, американцы сделали выводы из вчерашних финтов украинцев.

«Учитывая все, что мы знаем, после многих месяцев работы над этим вопросом, ничего не произойдет, пока президент Трамп не сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Думаю, сейчас это единственный шанс на мир. В последние несколько недель мы наблюдали за переговорами, поездками и встречами и в конце концов пришли к выводу, как и президент, что единственный способ достижения результата — прямое взаимодействие Дональда Трампа с Владимиром Путиным», — отметил Рубио.

У американцев все меньше иллюзий. И все больше реализма. В том числе в вопросе территорий. Представителя Белого дома публично спросили про Донбасс, Новороссию и Крым.

«Вот что я вам скажу. Мы живем в реальном мире. Администрация Трампа — не исключение. Мы не закрываем глаза на реальную ситуацию на земле, во-первых, потому что мы не утописты и не гуманисты. Мы не какие-то верующие в утопию. Мы признаем реальное положение на земле», — сказал старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома и заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка.

Россия — не за временные меры, а за прочный мир. Интересная деталь: с утра у Долмабахче не только журналисты, но и буддийский монах.

«Я буддийский монах, и мы здесь специально для этой первой встречи, прямого разговора между Россией и Украиной. Мир должен быть справедливым и настоящим, прочным», — заявил он.

Это как раз то, чего хочет Россия.