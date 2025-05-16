В Душанбе прошло заседание Совета руководителей служб безопасности СНГ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Были рассмотрены текущие вызовы и определены направления дальнейшего укрепления взаимодействия между спецслужбами.

В городе Душанбе Республики Таджикистан прошло 56-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ). Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

Основное внимание члены Совета уделили совершенствованию взаимодействия спецслужб стран СНГ в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом и киберпреступностью. Были разработаны меры по выявлению террористических и экстремистских организаций, а также составлен проект документа, отражающего угрозы безопасности на территории стран СНГ.

«Участники заседания также подведут итоги выполнения в 2024 году Программы сотрудничества государств — участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023–2025 годы», — сказано в сообщении ЦОС.

Были рассмотрены текущие вызовы и определены направления дальнейшего укрепления взаимодействия между спецслужбами.

«Одновременно, состоятся заседания рабочих органов СОРБ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности», — отмечено в сообщении ведомства.

СОРБ СНГ создан 28 марта 1997 года решением Совета глав государств СНГ. Задача органа — координировать взаимодействие и действия спецслужб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера.

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