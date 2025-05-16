«Все равно с тобой»: в московском театре простились с актрисой Ольгой Широковой

Фото, видео: Telegram/Театр "Вишневый сад" п/р А.Виль/vishneviisad1995; 5-tv.ru

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Почти никто из присутствующих не смог сдержать слез.

На Малой сцене МТЦ «Вишневый сад» в Москве прошла церемония прощания с народной артисткой России Ольгой Широковой. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Сцену обложили розами, а посреди стоял гроб, позади на электронном экране были изображены фотографии актрисы. Посетить мероприятия пришли многочисленные коллеги, близкие и поклонники, чтобы проводить Широкову в последний путь. Немногим удалось сдержать слез. Особенно проникновенной и трогательной была речь мужа актрисы народного артиста РФ Александра Вилькина.

«Солнышко мое, я все равно с тобой. И буду с тобой. Я так много тебе не додал. И так во многом виноват перед тобой. То, что ты сделала для меня — это и есть моя жизнь, 53 года моей жизни. Господи, благодарю тебя за то счастье, которое я получил. Оно останется со мной навсегда», — сказал он.

Выразить слова благодарности, почтения и скорби, пришли и ученики Широковой. Для многих она была не просто наставницей, а даже матерью.

«Ольга Александровна дала пример просто невероятного, во-первых, актерского гения. Просто несравненного и уникального абсолютно. И также Ольга Александровна дала опыт человеческого общения, именно показала, какое отношение к студентам может и должно быть в театральном институте. Отношение как к своим детям, как к родным людям», — ответил режиссер и ученик актрисы Николай Матюк.

Присутствующие отмечают, она отдавала всю себя работе. И это невосполнимая утрата для всего культурного мира России.

«Она для меня мамой была. Она для нашего курса всего была действительно мамой. <…> Это невероятное количество вот такой любви. Любви всей семьи Вилькиных к нам», — сказал заслуженный артист России Владимир Жуков.

Артистка ушла из жизни 12 мая в возрасте 79 лет. Ее муж народный артист РФ Александр Вилькин вызвал знаменитости скорую помощь 9 мая. Он рассказал, что актриса была заторможена, и приехавшие медики отметили обострение хронического заболевания легких.

От госпитализации звезда Московского театрального центра «Вишневый сад» отказалась. Утром 12 числа ей вновь потребовалась медицинская помощь, но в стационар актриса вновь приняла решение не ехать, вечером она скончалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой.