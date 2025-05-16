Фото: Reuters/Cagla Gurdogan

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Советник администрации лидера Незалежной пожаловался на хаос в рядах украинских чиновников.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского нарастает паника из-за предстоящих переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом чиновник из Незалежной, пожелавший остаться анонимным, рассказал немецкому изданию Der Spiegel.

«Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», — поделился советник украинской администрации киевского режима.

Журналисты газеты также сообщили, что Зеленский очень недоволен позицией американского президента Дональда Трампа. Он постоянно жалуется, что ему приходится подстраиваться под лидера Штатов и искать компромиссы, а с предыдущей администрацией Белого дома было гораздо легче.

«В Киеве опасаются, что все, что отстаивалось в течение трех лет войны, может быть потеряно в один миг», — рассказали обозреватели из Германии.

Переговоры между Россией, Украиной и Турцией должны начаться в 12:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.), делегации встретятся в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мединский выступил с заявлением перед переговорами в Стамбуле. Для России эта встреча — продолжение мирного процесса, прерванного украинской стороной в 2022 году.

Делегация РФ настроена на конструктивный лад и поиск развязок и точек соприкосновения. Ее цель — установление долгосрочного мира и устранения первопричин конфликта на Украине.