«Я инопланетянка»: Рита Дакота снова экспериментирует с внешностью

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/ritadakota; 5-tv.ru

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Артистка хочет исправить «ошибки детства».

Певица Рита Дакота решила избавиться от пигментных стрелок на глазах, которые сделала в 17 лет. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Выпускница «Фабрики звезд-7» год назад уже совершила ошибку, когда легла под нож хирурга. В планах было сделать коррекцию век, но операция оказалась провальной. Вместо омоложения — отеки, вмятины, бугры и асимметрия. Особенно пострадала зона вокруг глаз.

Казалось бы, следует остановиться с изменениями во внешности, но нет. Артистка решительно настроена избавиться от ошибок детства. В 17 лет она сделала себе татуажные стрелки, которые уже давно не выглядят красиво. Настала пора избавиться от перманентного макияжа, но это не так уж и просто.

Процедура довольно болезненная, как признавалась Дакота. На опубликованных видео она еле сдерживается, чтобы не закричать. А после мучений приходится лицезреть в зеркале опухшие и покрасневшие веки. Помимо этого, сходить один раз недостаточно, предстоит посетить еще от пяти до восьми сеансов.

«Я просто инопланетянка какая-то гребаная. Жесть. Ошибки детства, за которые во взрослом возрасте дорого надо платить», — сказала певица.

Хоть Рита Дакота зачастую недовольна результатами преображения у хирургов и косметологов, она все равно продолжает прибегать к их услугам. Смягчает грусть певицы опыт актрисы Деми Мур, которая тоже наткнулась на плохого специалиста, но смогла быстро исправить ошибку при повторной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Рита Дакота составила инструкцию в отношениях с мужем.

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