На место проведения встречи в Стамбуле прибыли делегации США и Украины

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дипломатов сопровождал бронеавтомобиль.

Делегации Турции, США и Украины прибыли на место проведения встречи в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкую делегацию возглавляет министр иностранных дел Хакан Фидан. Дипломаты прибыли к офису президента страны в Стамбуле в сопровождении бронеавтомобиля.

Известно, что трехсторонняя встреча Турции, США и Украины начнется в 10:45 по московскому времени. Следующий этап — переговоры между Турцией, Украиной и Россией, она запланированы на 12:30.

В состав делегации РФ вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США не возлагают больших надежд на переговоры в Стамбуле. Неизвестно, когда состоится встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а их прямые переговоры — «единственный шанс» для урегулирования конфликта на Украине, отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что добиться значимого прогресса в урегулировании конфликта будет возможно только в случае, если лидеры РФ и США встретятся. Переговоры в Стамбуле окажут влияние на сроки.