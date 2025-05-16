«Отстояли нашу Родину»: Анна Снаткина о популярности военного кино

Снаткина: кино о войне будут продолжать снимать, чтобы люди помнили о подвиге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Актриса уверена, что фильмы о подвиге советского народа не прекратят выпускать никогда.

Фильмы о войне снимают и будут снимать дальше, потому что это память об историческом событии и подвиге предков. Об этом рассказала корреспонденту 5-tv.ru заслуженная артистка России Анна Снаткина во время XII Премии АПКиТ 2025.

«Потому что это память, потому что это 27 миллионов погибших. Потому что это наши дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки. И те, которые отстояли нашу Родину. Поэтому это память. И я считаю, что такое кино должно сниматься. И я уверена, что оно будет сниматься, для того чтобы мы не забывали. Чтобы мы помнили, и чтобы передавали эту память нашим детям и нашим внукам», — подчеркнула актриса.

В этом году за награды боролись 33 фильма и сериала в десяти проектных номинациях. Часть из них была документальной и демонстрировала подвиг солдат во время Великой Отечественной войны. Представили и исторические картины, которые артистка показывала своей дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певицу и телеведущую Ташу Белую пригласили на Каннский кинофестиваль.