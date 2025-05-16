Стало известно время встречи России, Украины и Турции в Стамбуле

Делегации России и Украины встретятся в Стамбуле в 12:30 по московскому времени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Зыков

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Переговоры пройдут в президентском офисе Долмабахче.

Встреча Турции, США и Украины состоится сегодня в 10:45 по московскому времени. А переговоры между Турцией, Украиной и Россией начнутся в 12:30. Расписание подтвердило агентство Anadolu.

Делегации РФ, Украины и Турции встретятся в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИДе.

«В 10:45 мск, как ожидается, начнется встреча Турция — США — Украина», — добавил собеседник агентства.

Исходя из информации ТАСС, прямые переговоры Москвы и Киева начнутся в полдень с приветствия турецкой стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мединский выступил с заявлением перед переговорами в Стамбуле. Для России эта встреча — продолжение мирного процесса, прерванного украинской стороной в 2022 году. Делегация РФ настроена на конструктивный лад и поиск развязок и точек соприкосновения. Ее цель — установление долгосрочного мира и устранения первопричин конфликта на Украине.

В состав российской делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.