Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; 5-tv.ru

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Среди участников делегации — фигуранты уголовных дел и организаторы терактов.

Под пристальным вниманием сейчас список представителей украинской делегации в Турции. И участие некоторых из них в переговорах заставляет сомневаться в мирных намерениях Киева.

Кроме министра обороны Украины Рустема Умерова и заместителя главы МИД Сергея Кислицы на переговоры приехал заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад. Его биография впечатляет: начинал карьеру с рэкета и грабежей, был замешан в наркобизнесе и сидел в тюрьме за вымогательство. Считается одним из организаторов убийства экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, а также участника прошлой украинской делегации на переговорах с Россией банкира Дениса Киреева.

А заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий очень активно участвует в планировании терактов на россиян. Именно его ведомство взяло на себя ответственность за нападения на мирных жителей, включая удары по Крымскому мосту.