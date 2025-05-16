«Россияне рискуют»: какие ягоды подорожают этим летом

В июне черешня будет стоить до 700 рублей за килограмм из-за заморозков

Фото: 5-tv.ru

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Холодная погода весной подпортила урожай.

Летом цена на черешню и другие сезонные ягоды может резко возрасти. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко агентству «Прайм».

Она объяснила, что все дело в заморозках, которые были с конца апреля по начало мая. Холода привели к гибели плодов и ягод, особенно ранних сортов, которые выращивают в Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Ростовской области. Поэтому потенциальные потери оцениваются более 50% урожая, это приведет к сокращению предложения на рынке.

«Часть уцелевших плодов созреет позже, но урожайность будет ниже, поэтому период высоких цен растянется на весь сезон, учитывая традиционно высокий спрос в летний период. Поэтому летом 2025 года россияне рискуют столкнуться с высокими ценами на ягоды», — прогнозирует эксперт.

Частично исправить ситуацию может импорт из других стран. В этом плане Россия сотрудничает с Турцией, Узбекистаном, Азербайджаном, Сербией и Ираном. Но, по словам эксперта, ситуацию на рынке это не стабилизирует полностью.

Ожидается, что максимальный уровень цен будет в июне, тогда стоимость черешни за килограмм может составить от 500 до 700 рублей. В июле, когда разгар сезона, может пойти незначительное снижение на 10-15%. Кроме черешни колебания цен будут у клубники, малины и смородины.

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