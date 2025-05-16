Фото: Mary Evans/AF Archive/ТАСС

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Актеру было 89 лет.

Умер голливудский актер Джо Дон Бейкер. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на семью артиста.

Актер ушел из жизни 7 мая в возрасте 89 лет. Причина смерти не уточняется.

Джо Дон Бейкер снялся в трех фильмах о шпионе Джеймсе Бонде. В двух картинах серии «Золотой глаз» и «Завтра не умрет никогда» он воплотил агента ЦРУ Джека Уэйда, а в ленте «Искры из глаз» примерил образ антагониста — торговца оружием Брэда Уитакера.

Зарубежной аудитории он известен как звезда американского телевидения. В его активе есть номинация на премию BAFTA TV Award в 1986 году за роль в мини-сериале.

Будущий актер родился 12 февраля 1936 года в штате Техас, США в семье управляющего заправочной станцией.

Бейкер снялся более чем в 70 проектах. Последней картина стала драма «Мад» 2012 года с Мэттью Макконахи в главной роли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Земляникина.