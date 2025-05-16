Нечестный знак: в России выявлены случаи подделки маркировки товаров

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Мошенники начали массовое производство фальшивых QR-кодов, имитирующих отметки «Честный знак».

Занервничать сейчас могут и вообще все россияне. Ушлые предприниматели научились подделывать маркировку «Честный знак». Ее ставят на миллионы товаров — это гарантия того, что они не фальсификат и не просрочка. Конечно, бизнесменам это невыгодно, и они нашли выход: просто покупают маркировку. А в итоге страдают десятки потребителей, ведь в их руках оказывается некачественный или вообще опасный продукт. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев о том, как «Честный знак» превратился… в нечестный.

Оптовый рынок на окраине Москвы: без документов и сертификатов на товар наша съемочная группа договаривается о покупке маркировки «Честный знак».

«У нас есть сотрудник, который сам создаст карточки, сам все закажет, сам распечатает. Есть вариант того, что есть компании, которые выступают в этой цепочке как оптовые продавцы. Как будто вы у них купили этот товар, они вам передали с кодами маркировки», — рассказали там корреспонденту.

Подпольная торговля QR-кодами поставлена на поток в цифровом формате: сертификаты качества, декларации соответствия, лицензии. И если раньше недобросовестные производители пытались купить эти документы, то теперь охота идет именно за маркировками. Их наличие — гарантия подлинности товара.

«QR-код на бутылке с молоком. С помощью мобильного приложения „Честный знак“ можно увидеть всю информацию о производителе, поставщиках и магазине, в котором продается товар. Покупателям не нужно обращать внимание даже на срок годности продукта. Касса его просто заблокирует», — продемонстрировал Целищев.

По распоряжению Министерства промышленности и торговли РФ обязательная маркировка сейчас необходима для 27 групп товаров: от продуктов питания и алкоголя — до одежды и автозапчастей. Все участники системы «Честный знак» обязаны указывать в электронном формате каждый этап, на котором находится товар.

«Такие системы показывают свою эффективность только в тех случаях, когда товар, который входит, попадает в систему, контролируется на входе. И потом осуществляется контроль при обороте товара на рынке», — объяснил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

Пока же в интернете мы нашли десятки предложений о регистрации в «Честном знаке» подделок. В переписке торговцы за 300 тысяч рублей обещают 100 тысяч маркировок для контрафактных товаров. Липовый пакет документов и все якобы пройденные проверки входят в стоимость сомнительной услуги. Возможно, именно так в начале года в 45 регионах России на прилавках одной из крупнейших торговых сетей оказались 300 тонн некачественных продуктов с поддельными QR-кодами.

Немного дешевле, но без гарантий — печать QR-кодов без регистрации в системе. Одну из таких подпольных типографий в Хакасии выявили полицейские.

По сообщению Ростеха, благодаря маркировке «Честный знак» на российских кассах только с начала года было заблокировано 447 миллионов нелегальных товаров. Для сравнения: за весь 2024 год их было 477 миллионов. В лидерах — центральные регионы России. Теперь настало время бороться не только с контрафактными товарами, но и с нелегальными QR-кодами. На это обратили внимание в правительстве России.

«В целях совершенствования системы контроля за оборотом товаров вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил проработать «исключение случаев нелегальной торговли кодами маркировки». Данная работа уже проводится Минпромторгом совместно с заинтересованными ведомствами, оператором системы маркировки «Честный знак», — заявили там.

Оператор «Честного знака» — Центр развития перспективных технологий — компания, выпускающая QR-коды, теперь будет иметь возможность проводить сверку документов с государственными базами. Эксперимент уже запущен.

«Актуальность каждого из этих документов будет в онлайн-режиме сверяться с государственными реестрами. В случае с декларациями и сертификатами — это Росаккредитация. В случае с регистрацией — Роспотребнадзор. В момент ввода любого товара в оборот система маркировки будет напрямую обращаться в эти госреестры», — рассказал заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

С 1 сентября проверки документов производителей обуви, парфюма, шин и воды станут обязательными, а потом подключат и все остальные категории товаров.