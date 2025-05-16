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Огнем объяты 600 тысяч гектаров — пламя подбирается к селу Кука недалеко от Читы.

Забайкалье получит подкрепление для борьбы с лесными пожарами. В крае ждут еще 100 парашютистов из Ханты-Мансийского автономного округа и Карелии. Людей перебросят на самые сложные участки. Только за минувшие сутки спасатели ликвидировали 12 очагов. Но каждый день вспыхивают новые. Огнем объяты 600 тысяч гектаров — пламя подбирается к селу Кука недалеко от Читы. Чтобы защитить людей, спасатели задействовали самолет Бе-200, он набирает воду в соседнем озере.

В соседней Бурятии пожары бушуют сразу в нескольких районах — девять очагов уже потушили, но остается еще 14. Площадь огня уменьшается медленно — сейчас это 25 тысяч гектаров.

А на Камчатке лесной пожар едва не уничтожил дачный поселок. Жители пытались самостоятельно сбить пламя, но им это не удалось — помешал сильный ветер. В итоге спасателям удалось локализовать очаг и отвести угрозу от домов.