Рубио: США не возлагают больших надежд на переговоры в Стамбуле

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Даты возможной встречи Трампа и Путина пока нет, но это «единственный шанс» для украинского урегулирования, заявил госсекретарь США.

При этом сами Соединенные Штаты не возлагают больших надежд на эти переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

Он отметил, что единственный способ добиться прорыва в урегулировании конфликта — это прямые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Но сроки возможной встречи президентов будут зависеть от итогов переговоров в Стамбуле.

Госсекретарь добавил — США надеются, что Россия согласится на «все-объемлющее прекращение огня» на Украине.