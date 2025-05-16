«Будет смущен»: почему Ева Лонгория навсегда отказалась от съемки обнаженной

Ева Лонгория начала тщательнее анализировать свои поступки после рождения сына

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

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Для знаменитости важно мнение ее ребенка.

Актриса Ева Лонгория уверена, что больше никогда не предстанет перед камерами в обнаженном виде. Об этом она заявила журналу Byrdie, будучи героиней их кавер-стори.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» призналась, что на такое осознанное решение повлияло ее материнство. Она переживает, когда понимает — ее сын подрастет и обнаружит в сети кадры голой мамы.

«Иногда думаю: «О боже, однажды он это увидит“», — пояснила актриса.

Сейчас ребенку Лонгории шесть лет. Мнение маленького Сантьяго важно для знаменитости. После рождения малыша Ева начала больше задумываться о будущем в контексте оценки ее действий наследником.

«Теперь тщательнее думаю о том, чего хочу добиться в жизни, потому что сын рано или поздно обо всем узнает. Теперь в первую очередь думаю о том, будет ли он гордиться чем-то или, возможно, будет этим смущен», — отметила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что натворили актрисы из «Отчаянных домохозяек». В числе прочего тюремный срок и скандал с изнасилованием.