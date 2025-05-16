«Блестяще работает»: супруга Тома Харди раскрыла «старомодный» секрет 11-летнего брака

Том Харди и Шарлотта Райли отсылают друг другу письма почти каждый день

Фото: Jordan Strauss/AP/TASS

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Знаменитости воспитывают двоих детей.

Британский актер Том Харди и его не менее знаменитая супруга актриса Шарлотта Райли по-особенному поддерживают эмоциональную связь после долгих лет брака. Необычный способ общения возлюбленных жена продюсера раскрыла в интервью You.

Творческая профессия пары предполагает длительные поездки по разным городам, поэтому у избранников не всегда получается часто видеться. Для того, чтобы не потерять взаимопонимание, возлюбленные подпитывают чувства старомодным способом — отправляют друг другу написанные от руки послания.

Актеры полагают, что сообщения в мессенджерах и видеозвонки не так действенны, как письма.

«Я всегда любила писать письма, и поэтому мы с Томом пишем друг другу почти каждый день, когда находимся врозь, или, по крайней мере, через день», — пояснила Шарлотта.

Другой секрет крепких взаимоотношений Харди и Райли — разделение домашних обязанностей так, чтобы каждый занимался тем, что ему нравится.

«Я люблю заниматься сортировкой отходов. У него хорошо получается застилать постель. Это блестяще работает», — отмечала Шарлотта в беседе с газетой Herald.

Том Харди и Шарлотта Райли поженились в 2014 году. Звездная пара познакомилась во время съемок фильма «Грозового перевала» в 2009 году. В кинокартине они сыграли главные роли.

Известно, что супруги воспитывают двоих детей.

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