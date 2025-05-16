Тепло возвращается? Москвичам рассказали о погоде 16 мая

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Зонты убирать все еще рано.

В пятницу, 16 мая, москвичи могут готовиться к долгожданному потеплению. Синоптики передают, что небо останется по-прежнему облачным, однако возможны прояснения. Кратковременный дождь и гроза также вероятны в российской столице. Такой прогноз опубликовал на официальном сайте Гидрометцентра России.

В течение дня московские температуры порадуют жителей региона, поскольку столбик термометра поднимется от +19 до +21 градуса. Однако ночью стоит ожидать значительного похолодания — показатели задержатся на отметке +7.

Вместе с тем в Московской области днем местами будет еще теплее. Там ожидается температура в диапазоне от +17 до +22 градусов, а ночью она может упасть до +5.

Согласно прогнозу, ветер — преимущественно южного направления, со скоростью 5–10 м/с. Метеорологи предупредили, что местами стоит проговориться к порывам до 16 м/с.

Атмосферное давление в регионе ожидается на уровне 749 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в своем заявлении 15 мая отметил, что выходные, 17 и 18 мая, могут выдаться довольно дождливыми. Специалист прогнозировал, что в субботу нужно подготовиться к непродолжительным осадкам, а вот в воскресение они, по его словам, будут уже значительнее.

Похолодание, со слов Вильфанда, наступит во вторник, 20 мая, однако температура в этот день опустится лишь на два-три градуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в Москве наступит потепление.