Дал по газам: автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании
29 0
Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании
Фото, видео: www.globallookpress.com/Clara Margais; 5-tv.ru
Есть пострадавшие.
Жуткие кадры сегодня пришли из Испании — там автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов. Все произошло перед матчем «Эспаньолы» и «Барселоны». Оказавшись в толпе, которая стала закидывать машину бутылками, водитель нажал на газ, но не справился с управлением.
Серьезных травм никто не получил. Помощь пострадавшим оказали на месте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны подробности смерти актрисы Елены Земляникиной в Москве. В нее врезался мотоцикл. Об этом сообщили в Департаменте транспорта города.