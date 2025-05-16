Часть преступной схемы: дропперам стало сложнее обналичить деньги

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Теперь они не смогут переводить более 100 тысяч рублей.

Сегодня вступил в силу основной закон, который должен ограничить деятельность так называемых дропперов. Это люди, чьи банковские карты и счета мошенники используют для обналичивания и вывода денег. Фактически дропперы - это главный инструмент аферистов, без которого вся остальная их деятельность теряет смысл. И вот теперь Центробанк предложил вводить лимит на карты, которые хотя бы раз поучаствовали в сомнительных операциях.

Снять с них больше 100 тысяч в месяц будет невозможно. Причем надо учесть, что не все дропперы получают процент от сделок. Некоторых используют в закрытую, поэтому при возникновении сложностей они могут прийти в банк, написать заявление и снять любую сумму.