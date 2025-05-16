Полный вперед: в Минобороны сообщили о прорыве на двух участках фронта

В Минобороны сообщили о прорыве в двух частях фронта

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Наши бойцы выбили ВСУ из Торского и Новоалександровки в ДНР.

Сегодня стало известно о прорывах сразу на двух участках фронта в зоне СВО. Силы Западной группировки войск освободили село Торское. Оно расположено в десяти километрах от оккупированного Красного Лимана.

На этих кадрах — действия штурмовиков. Вражеские огневые точки подавили с помощью FPV-дронов, после чего мобильные группы зашли на украинские позиции и зачистили дома. Теперь над селом поднят российский триколор.

А подразделения группировки «Центр» выбили ВСУ из Новоалександровки и продолжили охват Покровска. Это крупный транспортный узел, который пока контролируют киевские формирования.

В Минобороны раскрыли детали еще одной операции на этом направлении — освобождение Миролюбовки. Штурм вражеских укреплений начался с мощной арт-подготовки. Во время боя в жилой застройке уничтожено большое количество техники и пехоты.