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Глава киевского режима готов к переговорам с президентом РФ, которые ранее сам запретил. Всем, кроме себя.

Пока же больше всего слов мы услышали от Зеленского. Хотя все его заявления — это скорее жалобы обиженного ребенка, а не политика, который хочет достичь мира. Тему продолжил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Место действия — Анкара. Очередной эпизод его личной трагикомедии, которую глава киевского режима начал исполнять в ответ на предложение серьезно поговорить. Вместо того, чтобы — как и положено по законам дипломатии — снарядить контактную группу, как сумасшедший бьет пяткой в грудь: буду встречаться только с президентом!

«Ожидаю Путина в Турции. Лично», — заявлял украинский президент.

И вот он удивляется, что Путин — не прилетел!

«Посмотрим на уровень российской делегации, но из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень», — заявил лидер киевского режима.

Он и на переговоры-то соглашаться не хотел. Но Трамп погрозил пальцем: ехать надо! Пришлось устроить моноспектакль и по-пацански вызвать российского президента, как говорится, раз-на-раз.

«Я уже молчу о том, что он боится прямых переговоров со мной», — уверяет Зеленский.

Теперь же Трамп посылает сигнал: разговаривай с теми, кто приехал!

«Президент, вы разочарованы уровнем делегации, которую россияне направили в Турцию?», — обратились к американскому лидеру журналисты.

«Я ни в чем не разочарован», — ответил Дональд Трамп.

«Из уважения к президенту Трампу, я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всех», — заявил Владимир Зеленский после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Ну жалкий человек, но всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старший товарищ объяснил, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры. Надо дать переговорам шанс. Никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле», — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия пошла на переговоры без предварительных условий. Хотя есть один нюанс.

«Он сам издал указ, который затем был одобрен и проголосован Радой и который запрещает любые официальные контакты с Россией. Это, знаете ли, приравнивается к государственной измене», — заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

С темы собственного запрета переговоров с Россией Зеленский тоже съезжает — комично. Запретил всем, кроме себя!

«Это нарратив русских, что я не могу начать говорить с Путиным. СКЛ Хочу всем объяснить, как это происходило. Своим решением СНБО я сделал только то, что итак соответствует конституции Украины: что только я могу исполнять эту миссию! И никто кроме меня не может вести переговоры о суверенитете, территориальной целостности», — заявлял лидер киевского режима Владимир Зеленский.

А вот как было на самом деле:

— С президентом России — не о чем говорить!

— О переговорах и речи быть не может!

— Вы готовы говорить с Путиным? А про что? С ним не о чем говорить!

— Не интересно, вообще мне не интересно!

— У нас нет никаких отношений с русскими! Мы не хотим никакого диалога с террористами!

— На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы!

Но теперь он сдает назад! Хочет переговоров. Требует привести Путина лично.

«Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они сами хоть что-то принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения», — заявил Зеленский.

Хотя еще недавно он ни в чем не был уверен.

«Я не уверен, что тот президент России, который появляется на телевидении, настоящий. Жив ли он, принимает ли решения, или кто там принимает решения. У меня нет такой информации», — рассуждал Зеленский.

И все эти трансформации от «мне не о чем говорить с россиянами» до «мы готовы к переговорам с теми, кто приехал» произошли за три года тяжелых боев. А ведь всего этого можно было избежать. Весной 2022-го тот же Мединский был в том же Стамбуле. И был готов говорить с украинцами. Серьезно. Как и сейчас.