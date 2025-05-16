Семья Стриженовых не может смириться с трагичной смертью Елены Земляникиной

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Погибшая актриса была крайне набожной и пела в церковном хоре.

В дорожно-транспортном происшествии погибла сестра актера и кинорежиссера Александра Стриженова — актриса Елена Земляникина. Своими эмоциями от утраты с подписчиками в Telegram-канале поделилась супруга артиста и телеведущая Екатерина Стриженова.

По словам жены Александра, его сестра спешила на проведение занятий в учебное учреждение и начала движение по «зебре», однако на нее наехало транспортное средство.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и ее насмерть сбил мотоцикл», — разъяснила ситуацию Екатерина.

Также женщина добавила, что членам семьи все еще сложно принять всю боль трагедии.

«Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека», — сказала актриса.

К тому же звезда вспомнила о теплых моментах из прошлого с золовкой, которой на момент гибели было 66 лет.

«У Лены любви хватало на всех. У нее получилось прожить жизнь без осуждений, уныния и завести. Она нас всех утешала и смиряла. Я училась у нее терпению, оно казалось безграничным. Лена стала главным молитвенником за семью на этом свете», — поделилась знаменитость.

Екатерина напомнила, что сестра Стриженова была очень набожна, пела в церковном хоре и вела воскресную школу. Артистка преподавала актерское мастерство для детей, руководила детским театром, а также работала в педагогическом университете.

«Она вырастила троих замечательных дочерей: Любу, Машу и Полину, которые подарили ей 12 внуков», — с горестью дополнила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Земляникина.