«Не имеет права»: Виталий Гогунский резко высказался о женщинах

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Слова артиста вызвали бурю негодования в соцсетях.

Женщина должна при мужчине находиться только в хорошем расположении духа. Об этом на одном из подкастов заявил звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский.

«У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет. Если женщина в плохом настроении рядом со своим мужчиной, что-то не так, ее что-то не устраивает, значит, или ты ей не подходишь, или она. Иди учись», — поделился мнением актер.

Слова Гогунского прокомментировала его бывшая жена модель Ирина Маирко. Она рассказала, что во время их брака он относился к ней точно так же, как и говорит о женщинах в интервью.

«Слова про настроение и про лес — это из нашей семейной жизни. Я в прекрасном и красивом настроении — все ок. Не так — сразу в лес! Он все время говорил, что у меня проблемы с настроением. Не дай бог ты заплачешь», — поделилась экс-супруга артиста.

Ирина также отметила, что у Гогунского своя система ценностей. По ее словам, мужчина в ней выше по иерархии, чем женщина. Представительницы прекрасного пола должны сидеть и помалкивать.

В браке у Виталия и Ирины родилась дочь Милана, которая выступает под творческим псевдонимом Милана Стар. В феврале этого года девочке исполнилось 15 лет. На день рождения от матери она получила в подарок квартиру в Москве.

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