Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией

София Головизнина 19 0
Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией
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Фото: © РИА Новости/

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Делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле.

  • Рустем Умеров — министр обороны, глава делегации;
  • Сергей Кислица — первый замглавы МИД;
  • Александр Поклад — зампредседателя СБУ;
  • Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;
  • Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;
  • Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;
  • Евгений Шинкарев — Воздушные силы;
  • Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил;
  • Алексей Маловацский — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;
  • Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
  • Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;
  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.