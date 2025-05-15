Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией
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Фото: © РИА Новости/
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Делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Глава киевского режима Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле.
- Рустем Умеров — министр обороны, глава делегации;
- Сергей Кислица — первый замглавы МИД;
- Александр Поклад — зампредседателя СБУ;
- Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;
- Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;
- Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;
- Евгений Шинкарев — Воздушные силы;
- Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил;
- Алексей Маловацский — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;
- Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
- Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;
- Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.