Стали известны подробности гибели актрисы Елены Земляникиной

Фото: ВКонтакте/Елена Земляникина/id197468819

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Она получила многочисленные травмы в результате ДТП.

Стали известны подробности смерти актрисы Елены Земляникиной в Москве. В нее врезался мотоцикл. Об этом сообщили в Департаменте транспорта города.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и её насмерть сбил мотоцикл», — подтвердила в своем Telegram-канале Екатерина Стриженова.

Земляникина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Водитель мотоцикла Yamaha сбил женщину на высокой скорости. От столкновения Елену отбросило в сторону, в результате чего она получила множественные травмы не совместимые с жизнью. Врачи скорой помощи, приехавшие на место аварии, не смогли спасти Земляникину.

Елена приходилась старшей сестрой актеру Александру Стриженову по матери. Она появилась на свет у народной артистки РФ Любови Стриженовой в первом браке с Владимиром Земляникиным, который умер в 2016 году. Сама актриса скончалась в прошлом году. А в феврале ушел из жизни актер Олег Стриженов, который являлся отцом Александра и отчимом Елены.

У Земляникиной остались муж и трое детей. Ей было 66 лет.

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