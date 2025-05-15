Певец Крис Браун арестован по подозрению в избиении

Фото: Imagespace/ТАСС

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Пострадавший уверяет, что артист ударил его бутылкой по голове.

Певец Крис Браун был задержан в пятизвездочном отеле в Манчестере, Англия. Его подозревают в нападении на музыкального продюсера и его избиении в ночном клубе. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в 2023 году в одном из заведений Лондона. Пострадавший музыкальный продюсер Диау утверждает, что он Брауна не провоцировал. Тот же напал на него, ударив бутылкой шампанского, а затем пустив в ход кулаки.

«Он ударил меня по голове два или три раза. У меня даже сломалось колено. В результате чего я попал в больницу», — приводит издание слова жертвы.

Это правонарушение не единственное в биографии артиста. В 2009 году он избил свою на тот момент возлюбленную певицу Рианну. Тогда он признал себя виновным и получил судебный приказ, запрещающий ему приближаться к ней в течение пяти лет на расстояние ближе 100 метров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актера Майкла Питта арестовали за избиение бывшей девушки. Ему приписывают четыре эпизода насилия.