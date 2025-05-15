«Три года запрещал»: Захарова о причинах задержки переговоров в Стамбуле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Любишкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинская сторона не спешит за стол переговоров.

Несмотря на то, что Украина и Россия уже договорились о проведении переговоров, они до сих пор не начинаются. Причина в том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не дает своим переговорщикам вступить в диалог. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все ждут, когда именно Зеленский позволит своим переговорщикам вступить в диалог. Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — прокомментировала она.

Украинская сторона уже прибыла в Турцию. Только пока делегация РФ была в Стамбуле, украинская — в Анкаре.

Ранее Владимир Зеленский уже назвал состав делегации «бутофорским». На что Мария Захарова также отреагировала, ссылаясь на профессионализм и заслуги представителей России.

В состав делегации РФ вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, возглавляет ее помощник президента РФ Владимир Мединский.

Переговоры пройдут в закрытом формате. Украину представит делегация высокого уровня. В нее вошли главы президентской администрации, министерства обороны и иностранных дел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о совещании лидера страны Владимира Путина по переговорам в Стамбуле. Представитель Кремля уточнил, что определил позицию РФ относительно этого диалога.