Убили и закатали в ковер: двое мужчин зарезали женщину в Краснодарском крае

Двое мужчин перерезали горло женщине и завернули ее в ковер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Один из злоумышленников уже был ранее судим за тяжкие преступления.

Двое мужчин зарезали женщину и подожгли место преступления в Краснодарском крае. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На момент убийства жертва и преступники находились в частном доме в Хуторе Зарченый Усть-Лабинского района. Мужчины перерезали женщине горло — на нем правоохранительные органы обнаружили характерный порез. Затем закатали тело в ковер и подожгли дом.

На место пожара выехали спасатели, которые и обнаружили жертву. Сотрудникам полиции удалось оперативно выследить и задержать преступников. На них составили административные протоколы за то, что оказывали сопротивление при аресте.

Как выяснилось в участке, один из злоумышленников уже был судим за тяжкие преступления. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Перми рядом с баром на металлических пиках забора обнаружили тело 18-летней девушки. Смерть наступила от проникающего ранения и внутреннего кровотечения. Официальная версия следствия — это несчастный случай. Однако близкие жертвы в такую причину не верят.