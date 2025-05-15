«Можно радоваться или грустить»: Глеб Калюжный о российском кинематографе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По мнению актера, об отечественных фильмах можно сказать многое, но назвать их недооцененными нельзя.

В России снимают потрясающее кино, которое вышло на мировой уровень. Об этом заявил актер Глеб Калюжный в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XII Премия АПКиТ 2025.

«У нас очень выросло кинопроизводство. У нас снимают потрясающее кино, которое вышло на мировой уровень», — сказал Калюжный.

Он подчеркнул, что доказательства этой тенденции — его последние работы, которые стали интернациональными, мультижанровыми проектами. Речь идет, например, о многосерийном фильме «За полчаса до весны», сериале «Солдаут», российско-китайском фильме «Красный шелк» и ленте «Первый на Олимпе». Эти проекты вышли за рамки кинематографа РФ.

«Тут можно радоваться, а можно грустить. Мне кажется классно, что у нас снимают огромное количество контента, который откликается у зрителей», — рассуждает актер.

Он отметил, что о российских фильмах можно сказать многое, но назвать их недооцененными нельзя.

«Зрители все чувствуют. У нас очень внимательные люди. Они все видят, все знают», — заключил Калюжный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Глеб Калюжный порвал со своей возлюбленной пиарщицей Иды Галич.