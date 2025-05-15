К юбилею метро: в Москве за пять лет построят более 30 новых станций

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Символ столицы за 90 лет превратился из стройки века в крупнейшую транспортную систему Европы.

В Москве в ближайшую пятилетку построят более 30 станций метро. Об этом власти города объявили во время празднования 90-летия крупнейшей в Европе подземной транспортной сети. Сейчас столичный метрополитен — это лидер на континенте по протяженности и пассажиропотоку. Он активно развивается, но кое-что остается неизменным. Корреспондент «Известий» Александр Надсадный окунулся в атмосферу московской подземки 90-летней давности.

«Осторожно, двери закрываются». С этих слов 90 лет назад в Москве начала пульсировать подземная транспортная артерия. С тех пор многое изменилось: и технологии строительства, и техническое оснащение станций, и сами поезда. Неизменным остались красота и монументальность оформления.

«Считалось, что даже простые люди достойны того, чтобы в своей повседневной жизни существовать в художественно развитой среде», — заявил специалист по истории московского метро Максим Шуйский.

Первые станции метро строились открытым способом. Котлован, бетонные конструкции, гидроизоляция, и сверху земля. Чем глубже расползались ветки метро, тем совершенней становились технологии, позволяя вести строительство даже под городской застройкой, учитывая все природные нюансы.

«Специальная система воздуховодов для очистки воздуха, фильтрации. Все коммуникации, отведение воды, потому что у нас же очень много подземных речек», — рассказала экскурсовод, москвовед Ирина Вишнякова.

Метро всегда считалось проектом особой государственной важности. В СССР на подземку работали 540 заводов. В результате получился город из мрамора и гранита, который хранит в себе самое важное сообщение из прошлого о том, кто мы есть и что такое наша страна. Как на станции «Площадь Революции» со скульптурами: студент с книгой, мать с ребенком, школьницы с глобусом, матрос-сигнальщик, пограничник с собакой.

«Мы хотели здесь показать, чего же наша страна добилась, какой путь она прошла», — объяснила Ирина Вишнякова.

Это сейчас станция обросла легендами и традициями. Собачьи носы за 90 лет меняли три раза. Пассажиры их затерли до дыр — на счастье. Первые станции — это настоящие подземные дворцы, где все от пола до потолка сделано из лучших материалов ведущими мастерами, архитекторами, проектировщиками.

«Станция Комсомольская — ворота Москвы, богатая витрина и апофеоз сталинского ампира. На станции установлено 68 колонн, на первых этапах метростроя — это максимум. Московское метро — как машина времени. Вот старая-новая станция Сокольники. Была первой, теперь одна из последних, но не конечных. Исторически здесь все переплетено. Современные технологии соседствуют с ликами тружеников и ударников», — поделился корреспондент.

Архитектор Николай Шумаков создал более сорока станций московской подземки. Одна из последних его работ — «Сокольники», что на Большом кольце, которая наполнена и новыми технологиями, и славными традициями.

«Московский метрополитен был и на самом деле остается образцом подхода, архитектурного подхода к проектированию подземных объектов для всего мира», — заявил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Все это время метро шло в ногу со временем. При первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве и борьбе с культом личности слетела дворцовая помпезность, когда экономика стала экономной, платформы стали утилитарными «сороконожками» по количеству столбов-подпорок.

Анна Сергеевна Малиниченко проработала в московской подземке электромехаником тяговых подстанций 46 лет. Ветеран считает, что на станциях и в тоннелях всегда главными были люди.

«Что такое электроснабжение? Оно обеспечивает все хозяйство метрополитена, начиная от подвижного состава, чтобы работал метрополитен бесперебойно», — рассказала ветеран московского метрополитена.

Сегодня схема метро с более чем 270-ю станциями напоминает огромного осьминога с разноцветными щупальцами, раскинувшимися по всем сторонам света.

«Современные станции наполнены большим количеством инженерных систем. Это система автоматизации движения поездов, автоматизации система работы, плюс система безопасности, плюс система удобства транспортной доступности пассажиров», — сказал руководитель департамента проектирования метрополитена Евгений Шаймухаметов.

Ежедневно под землей туда–сюда в новейших вагонах проезжают около шести миллионов пассажиров. Московское метро — это и спальня, и изба-читальня на рельсах, и место случайных и судьбоносных встреч. Это наша жизнь длинною в 90 лет.