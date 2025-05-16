«Два заболевания»: на что указывает недостаток глюкозы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; ВКонтакте/Римма Мойсенко/centr_rimmarita.ru

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Упустить момент, когда уровень сахара в крови дает сбой, очень просто.

Падение сахара в крови после приема конкретной пищи или физической нагрузки указывает на то, что человек болен. Об этом 5-tv.ru рассказала Римма Мойсенко — кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, врач превентивной интегративной медицины, главный врач, директор клиники «Риммарита».

По словам эксперта, резкое падение уровня глюкозы в крови после того, как человек съест что-то определенное или усилит физическую нагрузку, говорит о том, что организм не здоров.

«Это может быть сахарный диабет либо не сахарный диабет. Как минимум, это два заболевания, которые с одной стороны, близки друг к другу, а с другой стороны, они немножко разные. Это заболевание коры почек, которое может привести к снижению уровня глюкозы в крови. В любом случае снижение уровня глюкозы в крови — это то состояние гипогликемии, которое лишает в первую очередь мозг питания и организм получения энергии», — объяснила терапевт.

Глюкоза должена оставаться на уровне 3,3 — 5,5 миллимоль на литр. Сахар, находящийся в рамках этих показателей, говорит о здоровье эндокринной системы и поджелудочной железы, уверена Мойсенко.

Однако многие не знают, что им нужно проверить данный показатель, и списывают свое состояние на усталость или падение давления.

«Чаще всего люди думают, что у них упало давление. Либо они связывают это с, возможно, в какой-то тяжелой, напряженной работой. Просто накопилась усталость, слабость. Возможно, люди просто верят в то, что действительно у них нет сил, нет энергии, они устали, не достали, не до ели и так далее. Девочки обычно думают, что упал уровень железа в крови, например, на фоне их месячных», — объяснила гастроэнтеролог.

Также падение глюкозы может сопровождаться состоянием тревожности и тремором конечностей.

Повысить уровень этого показателя можно, положив под язык что-то содержащие глюкозу: кусочек сахара или фрукт. Помочь способен и хлеб — быстрые углеводы. Это также простой способ проверить, состояние ухудшилось из-за падения сахара или по другой причине, пояснила врач.

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