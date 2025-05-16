«Пришлось выпрыгивать из окон»: дебошир с ножом разгромил ресторан в Москве

Дебошир с ножом устроил погром в ресторане в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Нарушителю спокойствия грозит два года лишения свободы.

Неизвестный мужчина устроил погром в итальянском ресторане в Москве. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Дебошир пробрался на кухню заведения и украл нож. Вернувшись в зал, он начал кричать, бить посуду и опрокидывать мебель. Испуганные гости бросились к выходу.

«Дебошир быстро проник на кухню, выхватил нож и начал крушить все на своем пути. Чтобы спастись от агрессивного мужчины, посетителям ресторана пришлось даже выпрыгивать из окон», — рассказал корреспондент.

Гости не сразу поняли, что происходит. Один из них, Кирилл Беспалов, принял дебошира за сотрудника ресторана, а потому не удивился, когда тот зашел на кухню. Когда из служебного помещения послышались крики, стало ясно — ужин придется прервать.

«На протяжении всего времени что-то кричал. Было, что неадекватное состояние. Уже когда он выскочил, сказали, что с ножом, тогда люди запаниковали, начали выходить из заведения», — рассказал Беспалов.

После погрома мужчина проник в подсобное помещение. Предположительно, искал алкоголь или продуктовый склад. Сотрудники заведения смогли обезвредить дебошира и передать в руки полиции.

Криминалисты, прибывшие на место происшествия, опросили поваров и официантов. Главный герой этой истории пока что не может дать показания — он все еще не в себе. За погром ресторана дебоширу грозит два года лишения свободы.

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