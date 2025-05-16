«Ходить в наморднике не вариант»: как защитить собаку от догхантеров

Фото, видео: www.globallookpress.com/Siegfried Kuttig; ВКонтакте/Михаил Шеляков/zoo50; 5-tv.ru

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Чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья питомца, необходимо соблюдать ряд вполне очевидных правил.

Защитить собаку от отравленных приманок догхантеров поможет дрессировка питомца. Об этом рассказал 5-tv.ru ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Весна — один из самых неприятных периодов для собаководов, поскольку в это время активизируются хулиганы, разбрасывающие на земле отравленные кусочки пищи. Поэтому в основе всех методов безопасности — дисциплина. Необходимо, чтобы собака, особенно на прогулке, не пыталась съесть все, что встретит на своем пути.

«Как бы банально не звучало, это все-таки воспитание, привитие хороших манер. На улице ничего не подбираем, гуляем подальше от детских площадок и дорог общего пользования в парках, потому что обычно догхантеры орудуют там, где много людей. Им не нравится, что собаки ходят там, где люди. Дело в том, что догхантеры достаточно изобретательные. Они свои ядовитые приманки подкладывают и противорвотные средства, чтобы невозможно было дать стошнить собаке, вызвать рвоту. И различные травмирующие элементы — мелкие рыболовные крючочки и так далее», — сказал эксперт.

Шеляков не советует использовать намордники. В частности, герметичные, чтобы питомец не мог ничего схватить через щели. Это не только некомфортно для животного, но даже представляет для него опасность. В летнее время подобные приспособления мешают нормальной терморегуляции.

Собаки контролируют температуру тела с помощью легких. Когда им жарко, они открывают пасть и дышат, чтобы «проветрить себя изнутри». Намордники мешают им это сделать, из-за чего появляется угроза задохнуться, либо получить тепловой удар.

«Барьерные меры защиты они малоэффективны и даже опасны. То есть ходить в наморднике не вариант», — отметил ветеринар.

Поэтому остается только дрессировка питомца, чтобы у него не было привычки постоянно что-то подбирать на улице. Ведь догхантеры маскируют ядовитые и опасные вещи в еде, что бывает трудно заметить, а собака учует приятный запах. Ей хватит секунды, чтобы съесть это.

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К сожалению, в этом случае привлечь к ответственности хулиганов нельзя, даже если поймать. Поэтому все возлагается на плечи хозяина домашнего питомца.

«Дрессировка, воспитание, короткий поводок в местах общего пользования. И уходить, где встреча с этими ядовитыми приманками минимальна», — ответил Шеляков.

Эксперт также выявил признаки, по котором можно понять, что собака отравилась. Ядовитые приманки поражают центральную нервную систему. И с самого начала проявляются неврологические нарушения, то есть поведенческие. Веселые и энергичные собаки становятся вялыми, сильно трясутся, и их взгляд становится остекленевшим. Бывает и наоборот, когда спокойный пес совершает рывковые движения — то падает, то опять вскакивает.

При достаточном количестве опасного вещества от момента поступления в организм до смерти может проходить около 40 минут. Важно быстро оказать собаке первую помощь, а для этого у каждого человека должна находиться разбавленная водой перекись водорода. Ее нужно влить в пасть питомца, что спровоцирует возникновение рвоты. Но здесь есть несколько нюансов.

Если у животного заметны неврологические признаки, то отрава уже попала в кровь. Помимо этого, не стоит забывать о травмирующих элементах в виде того же крючка или противорвотных препаратов. Надеяться на перекись можно только в случае, когда приманка была только-только проглочена.

Если момент упущен, следует не позволить яду распространиться по организму, для этого помогут лекарства со связыванием и выведением веществ, современный энтеросорбент или активированный уголь.

По словам ветеринара, остается только госпитализировать любимца к специалисту или прибегнуть к экстренной помощи в виде витамина Б6. С дозировкой один миллилитр на один килограмм веса. Причем даже если окажется, что тревога была ложной, от этого витамина собаке хуже не будет.

При действии лекарства животное начнет себя чувствовать лучше. Но Шеляков не рекомендует расслабляться. Так или иначе необходимо немедленно обратиться к врачу во избежание последствий.

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