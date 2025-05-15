В Кремле ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа

В ближайшие дни встреча Путина и Трампа не состоится

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пресс-секретарь президента России заявил, что в предметном плане данный вопрос еще не обсуждался.

Подготовки ко встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь нам пока сказать нечего», — сказал представитель Кремля.

Такое заявление Песков сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, на какой стадии находится подготовка ко встрече лидеров двух стран и может ли она состояться в Стамбуле.

Сегодня в Турцию официально прибыла делегация Российской Федерации ради переговоров с Украиной. Цель данной встречи — это установления долгосрочного мира между странами и устранение первопричин специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры» назвал интригой разворачивающиеся события в Стамбуле.