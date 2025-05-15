Экстремальный отдых: спасатели эвакуировали охотников с острова в Якутии

В Якутии охотники застряли на острове во время ледохода

Фото, видео: 5-tv.ru

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Их забрали на вертолете Ми-8. Нарушителям запрета выхода на лед грозит административное наказание.

Из-за ледохода в Якутии на безлюдном острове застряли два охотника. Вода стремительно поднималась, и в любой момент участок суши, на котором они оказались, могла затопить река.

Пришлось вызывать спасателей. На помощь вылетел вертолет Ми-8. В результате рискованной операции охотников подняли на борт. И сначала они отправились не домой, а в полицию. Нарушителей, которые решили выйти на лед, несмотря на все запреты, привлекут к ответственности. Им придется возместить затраты на экстренную эвакуацию.