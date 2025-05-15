Московскому метро исполнилось 90 лет: как оно развивалось

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Он заработал 15 мая 1935 года — тогда первый поезд с пассажирами отправился от станции «Сокольники» до «Парка Культуры».

С 2011 года в столице построили и реконструировали 123 станции метро, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Метро — визитная карточка и главный транспорт столицы. Московскому метрополитену сегодня 90 лет. В связи с этим пройдут праздничные мероприятия. Так, на станции метро «Сокольники» в честь юбилея организованы представления, стоят ретроавтомобили, стенд газеты «Известия», посетители играют в игры. Воссоздать атмосфера 1930-х годов в столице.

«Сегодня лучшее в мире метро отмечает 90-летний юбилей! 15 мая 1935 года с открытием движения от „Сокольников“ до „Парка культуры“ Москвы вступила в новую эпоху», — написал мэр, поздравив с праздником всех причастных.

Собянин отметил, что в метро назначают свидания и признаются в любви, читают книги и успевают подремать перед работой. В вагонах рождаются мечты и планы, которые порой определяют жизнь. Метро помогает успеть на важные встречи и бережно возвращает домой.

В колонке на сайте газеты «Метро» Собянин рассказал, что по ночам в подземке работают порядка 7,5 тысячи сотрудников, «чтобы пассажиры могли с комфортом пользоваться метро уже ранним утром».

Мэр также напомнил, что в 2020 году женщины вновь получили возможность работать машинистами электропоезда. Сейчас 130 женщин-машинистов и помощников машиниста управляют поездами на Филевской и Некрасовской линиях.