Нервы и надежда: как Стамбул готовится к новой попытке мирных переговоров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Синеок; 5-tv.ru

В ожидании делегаций у дворца Долмабахче собрались представители прессы из десятков стран.

В Стамбуле работает корреспондент «Известий» Виктор Синеок. Ночь у него выдалась сложной. Сотни журналистов из десятков ведущих мировых СМИ пытаются оказаться как можно ближе к историческому событию. А это очень непросто, ведь нужно пройти многочисленные кордоны полиции, проверки и даже конфликты с коллегами. И вот теперь напряженное ожидание. Репортаж из дворца Долмабахче.

Источники верно указали место, но ошиблись со временем. Все утро многочисленная пресса провела у въезда во дворец османских султанов, стараясь занять себе достойное место с видом на въезд делегаций.

«Главная проблема полицейских и тех силовиков, которые работают здесь в штатском, — удержать журналистов на небольшом пятачке, чтобы они не выходили на проезжую часть, не загораживали движени. Но это периодически все равно происходит. Людей здесь очень много, и все хотят, несомненно, снять первыми момент приезда кортежей», — отметил журналист.

На необязательность выполнения некоторых местных правил указывала, например, табличка, запрещающая самокаты, с самокатами под ней. Иногда полиции помогала уборочная техника, но унять собравшихся до конца не могла. Тогда силовики применили смекалку — пустили всех поближе. Несколько минут бегом, несколько толчков локтями — и новая позиция.

«Вот ворота, куда должны въехать делегации. Территория вокруг оцеплена. Всех журналистов потеснили на довольно значительное расстояние. Здесь периодически случается давка, даже конфликты. Все снимают всех. И чтобы люди не выходили за определенную границу, здесь поставили ограждение. Впрочем, за эти ограждения журналисты все равно, как вы видите, выходят, записывают свои репортажи», — поделился Виктор Синеок.

Об этой встрече по-прежнему мало конкретной информации. Украина до последнего не объявляла состав своей делегации, давала понять, что на встречу может и не прийти. Заочно требовала обсуждения только определенных тем. Российская сторона, напротив, подошла к вопросу серьезно, накануне объявила состав переговорщиков.

«Как подчеркнул российский президент, смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата: „устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира, на историческую перспективу“. Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Но украинской стороне, которая не хочет и извивается, придется все-таки приехать и поговорить. Президент США Дональд Трамп убедительно просит, постоянно намекая: и сам бы прилетел ради мира на Земле.

«Мы попробуем положить этому конец. Я подумываю о поездке, но это очень сложно из-за того, что мы делаем сегодня и завтра. Я бы поехал в пятницу, если это будет уместно», — заявил американский лидер.

Открыто к миру призывает и госсекретарь США Марко Рубио.

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Но мы хотим увидеть прогресс. Мы открыты к тому, чтобы быть конструктивными и полезными в любых возможных форматах, которые помогут завершить конфликт. Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Это закончится не на поле боя, а за столом переговоров», — сказал он.

Тем более, что уже пробовали. Стамбульские договоренности 2022 года тогда, кажется, устроили обе стороны. Надо было внести правки, утрясти детали. Но потом Европа подтолкнула Украину к продолжению конфликта. Этот разговор не будет простым, но начнется не с чистого листа. То же место, то же время года, те же утвержденные документы как основа. Только совсем другая ситуация, в том числе и на поле боя.