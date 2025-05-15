Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Синеок; 5-tv.ru

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Практически весь мир наблюдает за ситуацией по урегулированию украинского конфликта.

Разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров России и Украины являются интригой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

«У всех, конечно, сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», — сказал он.

Лавров призвал не забывать и о других актуальных проблемах. Дипломат привел в пример ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке, которые были созданы в результате «безрассудной, агрессивной» политики стран НАТО. Поскольку они прибегают к вооруженной силе без размышления.

Сейчас в Стамбуле должны начаться переговоры между Россией и Украины по урегулированию конфликта. Инициатором выступил президент России Владимир Путин. Глава киевского режима Владимир Зеленский спустя время все же согласился принять в этом участие.

Однако выяснилось, что он вообще хотел отказаться от собрания, но был вынужден согласиться, когда спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф ясно дал понять, что это действие ухудшит положение страны. Зеленский не видел смысла ни в личном присутствии на встрече, ни в том, чтобы отправлять на нее делегатов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня.