Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министр обороны страны Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии.

Бойцы РФ освободили населенные пункты Новоалександровка и Торское в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с грамотной операцией.

Кроме того, вражеские потери составили 515 единиц живой силы в зоне ответственности группировки войск «Центр, а также три артиллерийских орудия и шесть бронемашин. А благодаря слаженной работе «Южной» группировки войск ВСУ потеряли до 245 боевиков.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.