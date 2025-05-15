«Огромный прорыв»: Харченко о создании аналитической платформы INVENTORUS

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Западные ресурсы «Scopus» и «Web of Science» закрыли российским исследователям доступ к информации.

Создание интеллектуальной аналитической платформы INVENTORUS — огромный прорыв, особенно с учетом того, что западные ресурсы «Scopus» и «Web of Science» закрыли российским исследователям доступ к информации. Об этом заявила замепредседателя Комитета ГД РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Сегодня коллеги презентовали уникальную платформу, на которой агрегировано огромное количество источников научно-технической информации, патентов, публикаций на международном уровне», — рассказала Харченко.

Депутат отметила, что INVENTORUS имеет открытый доступ для исследователей и ученых. Среди них опытные специалисты и студенты, промышленные компании и инженеры — все, кто реализовывает задачу достижения технологического лидерства России.

«Это огромный прорыв, с учетом того, что многие западные платформы, такие как „Scopus“ и „Web of Science“, закрыли доступ к информации для российских исследователей», — подчеркнула депутат.

Платформа имеет функцию создания личных кабинетов ученых. INVENTORUS способна наладить коммуникацию между бизнесом, наукой, промышленными компаниями и научными коллективами.

«Эта платформа позволит ускорить трансформации результатов фундаментальных исследований в прикладные результаты. Технологии и продукты для национальной экономики и общества в целом», — рассказала Харченко.

INVENTORUS создавала команда специалистов под руководством предпринимателя Евгения Елфимова. Они подарили России возможность в ближайшие сроки достигнуть технологического прорыва без необходимости догонять в импортозамещении иностранных конкурентов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Харченко объяснила необходимость регулирования платного приема в вузы.