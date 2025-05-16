«Бить прутом»: на Украине началась кампания телесных наказаний за русский язык

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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В Незалежной уже не знают, как по-другому заставить людей говорить на мове.

На Украине предложили наказывать телесно за использование русского языка. Об этом пишут EADaily.

Недавно отличился украинский актер Богдан Бенюк, который в телеинтервью заявил, что детей надо начать бить за то, что они отказываются говорить на мове.

«Берешь прут. И по ср*ке прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — сказал Бенюк.

Уже с 2014 год Бенюк был ярым русофобом, но если раньше его осуждала публика, то теперь его активно пиарят в местных СМИ.

Украинский писатель Виталий Капранов поддержал этот своеобразный флешмоб, заявив, что нужно начать «чмырить и бить по морде» украинцев, употребляющих «российский контент».

Главарь банды «Братство»* Дмитрий Корчинский** полностью одобрил идею избиения детей за русскую речь. Он назвал ее «справедливой и правильной». Он также подчеркнул, что карать надо и родителей.

После этого в сети посыпался целый шквал из подобных идеи и предложений.

Даже мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив был в экстазе от слов Бенюка и приступил к делу. Он уже инициировал и опубликовал опрос о необходимости бить детей за русскую речь.

Омбудсмен Тарас Креминь призвал Верховную раду принять законы об украинизации Интернета и усилить насаждение украинского языка в соцсетях.

«Надеюсь, что в ближайшее время будут подготовлены законодательные предложения, которые усилят позиции украинского языка в сферах образования, интернета и обслуживания», — изрек Креминь.

Однако все это бесполезно. По словам учителя старших классов Юрия, который переселился в Ивано-Франковск из Донбасса, образованнее украинская молодежь за последние годы не стала. Более того, из-за подобных мер в стране пропадает культура и человечность. Везде контроль и доносы.

«У нас рыскают мовные полицаи, подслушивают на улицах, в магазинах, не говоришь ли ты по-русски», — говорит Юрий.

Однако большая часть граждан в повседневной жизни использует русский язык на постоянной основе, утоняет мужчина. Власти это понимают. Также они прекрасно осознают, что сделать с этим они ничего не могут и способны добиться своей цели лишь силой. Но подобные меры не приведут ни к чему хорошему. Спустя годы вырастет новое, еще более озлобленное поколение украинцев, которые все припомнят властям, заключает Юрий.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине в школах проверяют использование госязыка. В одиночных случаях образование на русском в Незалежной сохраняется, однако ситуация изменится с нового учебного года.

* — экстремистская организация, запрещена на территории РФ

** — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга