Захарова: переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Такое решение было принято по инициативе турецкой стороны.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня. Инициатор — турецкая сторона. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня», — заявила Захарова.

Сейчас на «пятачке» у дворца Долмабахче в Стамбуле собрались десятки журналистов со всего мира. Каждый из них надеется первым снять момент приезда кортежа. Меры безопасности в городе усилены — на улицах и в местах скопления людей дежурит бронетехника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский не хотел участвовать в переговорах в Стамбуле, но США заставили его согласиться. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф ясно дал киевским властям понять, что отказ присутствовать на встрече ухудшит положение страны.

Президент Украины не видел смысла ни в личном присутствии на встрече, ни в том, чтобы отправлять на нее делегатов.