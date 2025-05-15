Туристов из Чехии с фотоаппаратами задержали на Байконуре

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Они нарушили пропускной режим охраняемого объекта.

На космодроме Байконур правоохранители задержали двух туристов из Чехии за попытку сфотографировать ракету. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

«Мужчины пытались пробраться к ракете „Буран“ и сделать фото», — рассказал собеседник агентства.

В отношении правонарушителей был составлен административный протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Им назначили штраф в размере пяти тысяч рублей и отпустили.

Космодром Байконур — стратегический и охраняемый объект, доступ на который ограничен. Попытки проникнуть на территорию и сфотографировать ракеты могут создавать угрозу безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что туристы со всего мира приехали на «Байконур» смотреть на отправление «Ракеты Победы». Исторический пуск произошел 8 апреля. Он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Украшения на ракете были соответствующими — огромное изображение монумента «Родина-мать зовет».

На стартовый стол «Ракету Победы» вместе с пилотируемым кораблем СОЮЗ МС-27 доставили по железнодорожному полотну. Всего на вертикализацию и установку ушло несколько часов.