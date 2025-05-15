Бесполезно прятать: беременная Тодоренко не смогла скрыть округлившийся животик

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая уже воспитывает двух сыновей.

Поклонники телеведущей Регины Тодоренко заметили у нее округлившийся животик на фоне слухов о новой беременности. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Пока актриса не комментировала слухи о том, что у нее будет третий ребенок, и всячески скрывает изменения в фигуре за просторной одеждой. Но на днях она с мужем — певцом Владом Топаловым провела совместную тренировку по йоге. И, хоть Тодоренко надела объемную футболку, поклонники все равно увидели беременный живот, который уже не получается замаскировать.

Причем Топалов неоднократно говорил, что мечтает о третьем сыне, сейчас он с супругой воспитывает наследников Михаила и Мирослава. Сама же Тодоренко называет себя «поклонницей мужа», поскольку он прекрасный отец.

«Он много занимается детьми. Много читает разной литературы психологической, особенно по воспитанию. И всячески стратегии пытается отрабатывать на детях. Смотрит, как лучше, как эффективнее. Потому что ему небезразлично, что происходит с детками», — сказала она.

О том, что звездную пару можно поздравить с радостным пополнением, проговорилась народная артистка РФ Валерия с мужем продюсером Иосифом Пригожиным. Они упомянули, что у телеведущей будет третий ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Регина Тодоренко проиграла иск о защите чести и репутации.